أخبارمصر-غباشى خيرالله

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة مواعيد امتحانات نهاية العام الدور الاول لكل المراحل التعليمية حيث تبدأ الامتحانات إعتباراً من 30 ابريل وحتى 18 مايو فيما تبدأ امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه فى 23 ابريل وحتى 11 مايو المقبل.

واعلن المحافظ أنه تم مراعاة زيارة بابا الفاتيكان المهمه لمصر وعدم عقد امتحانات يوم 29 ابريل للترحيب بقداسته .

وأضاف أن امتحانات الشهاده الابتدائية تبدأ 8 مايو وحتى 11 مايو والشهادة الاعدادية من 13 مايو وحتى 18 مايو.

من جانبه صرح محمد عبد الهادى القطب وكيل وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائى يومى 30 ابريل و2 مايو والرابع والخامس الابتدائى من 3 وحتى 7 مايو والاول والثانى الاعدادى من 30 ابريل وحتى 7 مايو والقسم المهنى من 13 مايو وحتى 18 مايو والاعدادية المهنيه من 6 مايو وحتى 11 مايو والاول والثانى الثانوى العام من 3 مايو وحتى 18 مايو .