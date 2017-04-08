القاهرة - أ ش أ

شكلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب لجنة فنية لمراجعة تقديرات مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر.

وكلفت اللجنة اللواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة اللجنة المشكلة من الهيئة والجهات المعنية والتى ستضع تصور جديد لحق الانتفاع بها سواء الأراضي الزراعية أو ما يستغل منها سياحيا أو لأى أنشطة أخرى.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الفنية تقريرا عن تقديراتها لاعتمادها من “استرداد الأراضى” ثم رفعها إلى مجلس الوزراء كمقترح؛ خاصة وأن التقديرات المعمول

بها حاليا لحق الانتفاع تنتهي آواخر الشهر الجاري، وفقا للبيان.