القاهرة - اش ا

صرح سانجاي باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة إن حجم صادرات بلاده من الدواء إلى السوق المصري بلغ 162 مليون دولار خلال العام المالي 2016/2015 من اجمالي صادرات القطاع التى بلغت 89ر16 مليار دولار تضم بشكل أساس المواد الدوائية الفعالة وحبات الدواء والسواغات الصيدلانية والأغذية الوظيفية والمنتجات العشبية.

جاء ذلك خلال افتتاحه للجناح الهندي الذي ضم 18 شركة من كبرى الشركات الدواء الهندية التى تعمل فى المجالات المختلفة لصناعة الدواء (صناعة المواد الدوائية الفعالة والمستحضرات العشبية والأغذية الوظيفية وحبات الدواء ومستلزمات الجراحية والمستحضرات النهائية) والذي نظمته السفارة بالتعاون مع مجلس صادرات الدواء الهندية(فارمكسيل) وذلك بالمعرض الدولي لشركات الأدوية لشركات الدواء “فارماكونيكس 2017” المقام فى مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 8 الى 10 ابريل الجاري

وأوضح باتاتشاريا أن الهند إحدى الدول الرائدة على مستوى العالم فى قطاع الدواء وتوفر الكثير من منتجات الدواء كما تتمتع بمميزات خاصة منها توفير أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة للدول الشريكة ،مؤكدا أن مستحضرات الدواء الهندية معترف بها عالميا ويتم تطويرها باستثمرا وفقا لأحدث نظم البحث والتطوير.