القاهرة - اخبار مصر

التهمت النيران محتويات محلين ومخزن أسمدة كيماوية بعزبة أبو نعمة بشكشوك بالفيوم، بعد قيام عاملين بإشعال النيران فيهما بسبب الخلاف مع شقيق المبلغ .

تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق محلين سوبر ماركت ومخزن أسمدة كيماوية ملك “جمعة.ر.ض” – 59 سنة-.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحلين والمخزن و 8 مواتير مياه و موتورين رش و 3 ثلاجات عرض أغذية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “فارس.ع.ع” – 18 سنة- “عامل”، و”عبد العظيم.م.ع” 18 سنة “عامل” ويقيمان عزبة إلياس على إثر حدوث خلاف بينهم بحفل عرس شقيق صاحب الواقعة.

وتم ضبطهما وأقرا بارتكابهما الواقعة بسبب الخلاف بينهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.