القاهرة - أ ش أ

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة إحالة ملف المتعدين على أراضي منطقة الجربي برأس البر إلى الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وناشدت اللجنة، فى بيان اليوم السبت، المواطنين بعدم التعامل على هذه الأراضي لحين الانتهاء من مخطط تطوير المنطقة الذى ينفذه جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان.

وفى السياق نفسه، طالبت اللجنة من هيئة الطرق والكباري وضع تصور لطرح نحو 81 قطعة تابعة لها بنظام حق الانتفاع, وفقا للضوابط ومدة الانتفاع التي وافق عليها وزير النقل, والتي تصل إلى عشر سنوات يمكن تجديدها.

كما تم تكليف الهيئة بموافاة اللجنة بكل ما لديها من حالات تعد لتتولى الأمانة الفنية التنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة التعديات.