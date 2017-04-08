بغداد-ا ش ا

ناشد زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، اليوم السبت الرئيس السورى بشار الاسد بأن يتقدم باستقالته أو يتنحى عن الحكم حباً بسوريا الحبيبة ليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الارهابيين فيعطى زمام الامر إلى جهات شعبية نافذة تستطيع الوقوف ضد الإرهاب لإنقاذ الاراضى السورية بأسرع وقت ليكون له موقفاً تاريخياً بطولى قبل أن يفوت الأوان ولات حين مندم “.

ودعا الصدر، اليوم السبت، الجميع للانسحاب العسكرى من سوريا لأخذ الشعب زمام الأمور فهو صاحب الحق الوحيد فى تقرير مصيره والا ستكون سوريا عبارة عن ركام يكون المنتفع الوحيد هو الاحتلال والإرهاب.

و حذر الصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الأفراط فى تصريحاته ومواقفه وقراراته فهذا ليس مضراً لأمريكا فحسب بل مضر للمجتمع الدولى كافة .