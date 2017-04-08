القاهرة - أ ش أ

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية،طريق أرض النهضة بمنطقة العامرية بالإسكندرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته بتكلفة 21 مليون جنيه كمساهمة من شركات البترول العاملة في المنطقة.

وقال الوزير إن المشروع يأتي ضمن مشروعات التنمية المجتمعية التي تساهم بها شركات قطاع البترول،من منطلق مسئوليتها والتزامها بدورها في تطوير البيئة المحيطة بنطاق عملها ومساندة خطط الحكومة لتنمية المجتمع وتحسين البنية التحتية والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين،حيث تسهل هذه الطرق سرعة وصول شاحنات نقل المنتجات البترولية من وإلى معامل التكرير،وكذلك الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح،وفق بيان لوزارة البترول.

وأوضح المهندس نبيل عفيفي رئيس شركة الإسكندرية للبترول ورئيس اللجنة الجغرافية لمنطقة الإسكندرية البترولية،أن طريق النهضة يمتد من مزلقان السكة الحديد حتى الطريق الصحراوي عند الكيلو 36 بطول أكثر من 5 كم،وقامت بتنفيذه شركة بتروجت.

ولفت إلى أنه يتم حاليا استكمال أعمال إعادة تأهيل طريق السد العالي والذي يمتد من ميدان مثلث الشركات حتى كوبري محور التعمير بطول 5ر2 كم بتكلفة تقديرية حوالى 31 مليون جنيه وتقوم بتنفيذه شركة بتروجت على ثلاث مراحل،مضيفا أن قطاع البترول نفذ عددا من الطرق الفرعية المؤدية إلى شركات البترول بالإسكندرية بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه.