دمنهور - أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة الدكتور علاء الدين عثمان أن مديرية الصحة ستنظم الحملة القومية للتطعيم ضد الطفيليات المعوية لجميع تلاميذ المدارس المجتمعية بنطاق المحافظة.

وصرح وكيل وزارة الصحة – فى تصريح اليوم السبت – بأن الجرعة الأولى من الحملة ستنطلق اعتبارا من غد الأحد وتستمر لمدة 14 يوما ثم تبدأ الجرعة الثانية اعتبارا من 23 أبريل الجارى, وحتى 4 مايو القادم, وذلك للقضاء على الديدان المعوية وتحسين الحالة الصحية للتلاميذ.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تطعيم 10 آلاف و738 طالبا فى 417 مدرسة مجتمعية بدائرة المحافظة بعقار (الالبندازول) 2 قرص فى كل جرعة, وذلك من خلال 205 من فرق وزارة الصحة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هناء عطيه، مدير عام إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، أن العقار آمن وفعال ولا توجد له أي مضاعفات , لافتة إلى أن الحملة ممولة من برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم استكمالا للحملة القومية لتطعيم تلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة.