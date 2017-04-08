القاهرة-اخبار مصر

يزور حلمي النمنم، وزير الثقافة، مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، حيث يستقبله اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، لافتتاح معرض دسوق الرابع للكتاب، والذى يستمر حتى 18 أبريل الجارى.

وتشهد مدينة دسوق حملة نظافة، واستكمال أعمال التجميل والتطوير بحديقة الميدان الإبراهيمى، وأعمال ترميم سور الحديقة الداخلى والخارجى، وإضافة مقاعد جديدة بالحديقة، ومتابعة أعمال تجميل الأحواض الزراعية الجديدة.

وأكد أسامة كامل، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج النهائى للافتتاح بحضور الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بمركز ومدينة دسوق وكفر الشيخ.

وأضاف كامل، بأن معرض دسوق الرابع للكتاب يشارك فيه 40 دار نشر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من البرنامج اليومى طوال فترة المعرض من ندوات ثقافية وأمسيات شعرية ونادي الأدب وحفلات فنينة، وحلقات نقاشية حول القوانين المختلفة منها قانون الادارة المحلية والبيئة والبناء الموحد وغيرها من القوانين الأخري الهامة.