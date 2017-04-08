بكين - أ ش أ

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت تعليق تجارة الدواجن الحية في إقليم التبت ذاتي الحكم في جنوب غرب الصين بعد تسجيل أول حالة عدوى بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور اتش7 ان9 هناك .

وقالت اللجنة الإقليمية للصحة وتنظيم الأسرة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني,إن لمريض البالغ من العمر 41 عاما،عامل مهاجر من مقاطعة سيتشوان،تم الكشف عليه في 3 أبريل الماضي وإيداعه الحجر الصحي في إحدى المستشفيات في مدينة لاسا,عاصمة الإقليم .

وأكدت انه تم اتخاذ قرار تعليق تجارة الدواجن الحية في المنطقة فور التأكد من إصابة الرجل الذي يعمل في نفس تجارة.