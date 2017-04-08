القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربا يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية, وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن بمصر:القاهرة الصغرى 18 والكبرى 27، والإسكندرية 12 -22، ومطروح 11 – 21 ، والإسماعيلية 12 – 26، والسويس 13 – 27، والعريش 09- 22، وطابا 11- 25، وأسوان 20-37.