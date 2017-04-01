كراكاس - أ ش أ

تعهد زعيم المعارضة في فنزويلا هنريك كابريليس اليوم السبت بمواصلة الكفاح، وذلك على الرغم من قرار منعه من تقلد أي منصب سياسي لمدة 15 عاما.

ونقلت قناة (يورو نيوز) عن كابريليس دعوته – خلال تجمع لمؤيديه في العاصمة كراكاس – للنزول إلى الشارع اليوم في أحدث موجة تظاهر ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتهم بقيادة البلاد إلى الديكتاتورية عن طريق قمع المعارضة، قائلا “إن قرار المنع هو سبب أدعي للاحتشاد”.

وكان كابريليس، الحاكم الحالي لولاية ميراندا، يعد أفضل أمل للمعارضة لهزيمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018.. فيما قامت السلطات بمنعه من شغل أي منصب سياسي بسبب ما وصفوه ب`”مخالفات إدارية”، ويؤكد مادورو أنه يدافع عن إرث الزعيم الراحل هوجو تشافيز، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه فنزويلا من أعلى معدل للتضخم في العالم، فضلا عن النقص الحاد في الغذاء والدواء.