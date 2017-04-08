الجيزة - أ ش أ

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة, بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين من ضبط طنين و117 كيلوجراما من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملة مفاجئة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم بالمحافظة.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – في بيان اليوم السبت – عن تمكن الحملة من ضبط ألف كيلوجرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير موضح عليها أي بيانات أو تاريخ صلاحيتها بأحد المطاعم في إمبابة فضلا عن ضبط 117 كيلوجراما من الكبدة واللحوم المجمدة بدون بيانات في سوبر ماركت بمدينة السادس من أكتوبر إضافة إلى ضبط ألف كيلوجرام من الأسماك فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد محلات بيع الأسماك المملحة بمنطقة أوسيم.

وأشار البيان إلي أنه تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ علي المضبوطات فيما تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها.