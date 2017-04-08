لندن - أ ش أ

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أنه حسم بالفعل قراره بشأن مستقبله مع الفريق اللندني حيث أنه يعتزم مواصلة مسيرته في استاد الإمارات غير أن النادي هو الذي سيتخذ القرار النهائي ويعلن عنه في الوقت الذي يناسبه.

وأوضح فينجر أنه بدأ بالفعل في وضع تصوراته المتعلقة بالموسم المقبل.. وقال “إن الإعلان النهائي لن يصدر إلا من جانب النادي غير إننى أؤدي عملي فيما يخص الموسم المقبل حيث أن مهمتي الأساسية هى التخطيط لمستقبل النادي”.

وأضاف فينجر قائلا “لا يمكنني إخباركم الآن متى سيأتي ذلك الإعلان لأني لا أعلم ولكن كل ما أركز عليه هو المباراة المقبلة”.

يذكر أن عقد فينجر الحالي ينتهي في يونيو القادم ولكن يبدو أن مسيرته التي بدأها مع فريق “المدفعجية” في عام 1996 ستستمر لفترة إضافية.