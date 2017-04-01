القاهرة - اخبار مصر

يحل فريق هال سيتي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي ضيفًا على مانشستر سيتي في الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، متأثرًا بجراح الهزيمة أمام تشيلسي في الجولة السابقة، وسيقاتل لاعبو الفريق السماوي للعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة 27، التي فاز فيها على سندرلاند.

وعلى الجانب الآخر يدخل لاعبو هال سيتي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز على وست هام يونايتد وميدلزبره في آخر لقائين، وهو ما سيدفعهم للحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة وخطف النقاط الثلاث من السيتي.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يقبع هال سيتي في المركز الـ17 برصيد 30 نقطة فقط.