القاهرة -اخبارمصر

تمكن ضباط مباحث البحيرة، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى، فى مداهمة وكر للإرهابيين داخل مزرعة بمنطقة البستان بالدلنجات، حيث أسفرت المداهمة عن مصرع 2 من الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النيران مع الشرطة .

كانت وردت معلومات لضباط الأمن الوطنى بالبحيرة ، تفيد بقيام مجموعة من الإرهابين بإتخاذ مزرعة بمنطقة البستان وكرا لهم ومسرحا لتجهيز المتفجرات على الفور وجه اللواء علاء الدين شوقى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالاشتراك مع مجموعات قتالية، وتمت مداهمة المزرعة، وتبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والإرهابيين.

أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيلين من الإرهابين، وعثر رجال الأمن على 3 بنادق آلية وكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر وجارى تمشيط المزرعة .

إنتقل مساعد الوزير للأمن الوطنى ومنطقة غرب الدلتا ومدير أمن البحيرة، والأمن العام، إلى مكان الضبط، وجارى تمشيط المزرعة.

كما انتقلت قوات وخبراء المتفجرات، وجارى إحباط مفعول المواد المتفجرة المعثور عليها، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى انتقال فريق من نيابة جنوب دمنهور الكلية لمعاينة مكان الحادث ومناظرة جثث المتهمين