القاهرة-اخبار مصر

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من إلقاء القبض على 4 عاطلين متهمين فى 49 قضية جنائية، تم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى عرضهم على النيابة المختصة.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بإلقاء القبض على “أ، ح، أ “، 26 سنه من أهالى حى “أبو هلال”، التابع لنبدر المنيا، مسجل خطر “سرقات عامة”، والسابق اتهامة فى 28 قضية مابين “سلاح ومخدرات وضرب وحرق عمد وسرقة بالإكراه”، كما تم إلقاء القبض على “ع. ا. م” 28 سنه عاطل، مقيم بمركزالمنيا، والسابق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة ما بين ” مخدرات – سرقة – سلاح”.

كما تمكنت الحملة من إلقاء القبض على “م. أ .ع”، 25 سنهو، مقيم بشارع “والى بك”، الكائن بمدينة المنيا، والسابق اتهامه فى 4 قضايا من بين “مخدرات وضرب”، وبحوزتهم 3 فرد خرطوش محلى الصنع، و “ح. ح. ع”، 35 سنه عاطل، مقيم بابوهلال ببندر المنيا والسابق اتهامه فى 8 قضايا جنائية ما بين “المخدرات والنصب”.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضهم على النيابة المختصة.