أخبار مصر -غباشى خير الله

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي تخصيص 400م تبرع بناحية قرية دكما مركز شبين الكوم لإقامة محطة رفع صرف صحي للقرية وذلك لخدمة أهالي القرية.

جاء ذلك استجابة للمطالب التي تقدم بها أهالي قرية دكما لمحافظ المنوفية لاستثناء هذه القطعة حيث أنها تبعد عن الحيز العمراني حوالي 100 م ولا يوجد تبرع داخل الحيز العمراني فضلا عن عدم توافر أرض أملاك دولة ولكونها من المشروعات ذات النفع العام ، هذا وقد أعرب أهالي قرية دكما عن سعادتهم باستجابة محافظ المنوفية لمطالبهم .

وأكد عبد الباسط على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل على خدمة المواطن وتحقيق مطالبه وحل مشاكله، وخاصة في مجال الخدمات والمرافق وذلك يرسخ مكانة الدولة لدى الجميع