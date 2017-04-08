القاهرة - أ ش أ

أعلن وكيل وزارة السياحة محمد شعلان ان عدد المعتمرين وصل حتى الآن الى 180 الف معتمر منذ فتح باب العمرة فى أول شهر رجب وحتى الآن.

وأضاف شعلان، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ان البنوك توفر لكل معتمر ألف ريال بناء على التأشيرة وتذكرة الطيران من أجل ضبط سوق الصرف وعدم خروج الكثير من العملة الأجنبية الى خارج البلاد من خلال المعتمرين.

وأشار شعلان إلى أن الشركات جميعها ملتزمة تماما فى تطبيق برامجها مع المعتمرين بصورة دقيقة وهو ما ادى الى عدم وجود اى شكاوى حتى الان.

وطالب شعلان المعتمرين بالتوجه الى مقرات لجان وزارة السياحة فى المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حال وجود اى شكاوى من البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع شركات السياحة والذى يكون معه نسخة منه يتم تسليمها اليه من الشركة السياحية قبل السفر.