القاهرة - أ ش أ

شكلت غرفة القاهرة التجارية مجلس ادارة شعبة النقل الدولي والشحن والتفريغ والخدمات اللوجيستية لدورة تستمر لمدة 4 سنوات قادمة حتى عام 2021.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة في بيان اليوم إن تشكيل هذه الشعبة يأتي ضمن خطة الغرفة لتنمية القطاعات المختلفة من خلال وجود الشعبة ممثلة لهذا القطاع تتحدث بإسمه وتعبر عن مشاكله ومقترحات الحلول المناسبة لها وتضعها أمام مجلس إدارة الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية المختلفة .

وأضاف أن تشكيل الشعبة ياتي ضمن مجموعة الشعب التي يتم تشكيلها أو أعادة تشكيل مجالس إدارتها حاليا بالغرفة بهدف الحفاظ على الأنشطة المختلفة حيث أن هذه القطاعات تمثل كمشروعات صغيرة ومتوسطة القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي الذي نستهدف دعمة ومساندته في الفترة القادمة.

وأوضح أنه تم تعيين أيمن عبد المنعم الشيخ رئيسا وخالد اديب عبده بولس واشرف شهات ميخائيل يعقوب نائبين اول وثان بينما جاء عمرو محمد امين محمد الحسيني سكرتيرا عاما للشعبة.

من جانبه,أشار أيمن الشيخ الرئيس الجديد للشعبة الي أهمية هذا القطاع وأنه كان يجب تشكيل شعبة خاصة به لمناقشة كافة المشاكل التي تواجهه والسعي إلى حلها من خلال مجلس إدارة الغرفة كما أن تطوير العمل بهذا القطاع سيكون هدفا أساسيا للشعبة في خطة عملها خلال المرحلة القادمة .