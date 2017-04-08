أخبار مصر -عصمت سعد

أكد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج ان المنطقة الصناعية بغرب جرجا منطقة واعدة لما تتميز به من الموقع الفريد لقربها من مطار سوهاج الدولي ، ومحور كوبري جرجا دار السلام علي النيل لربطها بالطرق الصحرواي الشرقي ومينا سفاجا البحري .

وأضاف أن اجمالي الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا بلغ 204.5 مليون جنيه ، بإجمالي مشروعات 141 مشروعا ، علي مساحة 253.552 متر مربع ، وبها عمالة مباشرة 2729 عاملا .

جاء ذلك خلال استقباله للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية غرب جرجا صباح اليوم حيث افتتحا مصنع خط انتاج التكييف الصحراوي التابع لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية .

وأوضح وزير الصناعة أن المشروع مقام علي مساحة 10 آلاف متر مربع لإنتاج مبردات المياه ، والأفران ، والاجهزة المنزلية بتكلفة استثمارية للشركة 2 مليون جنيه ويعمل به 91 عامل عمالة مباشرة ، وعند اكتمال خط انتاج التكييف الصحروي ستصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 14 مليون جنيه ، كما تم افتتاح مصنع التوحيد للبلاسيتك بطاقة انتاجية 480 طن بلاسيتك والمقام علي مساحة 2500متر مربع ،وبتكلفة استثمارية 10 مليون جنيه .