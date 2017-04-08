اخبار مصر - غادة جميل

الجارديان:الاسد يفعل ما يشاء فلم يجد من يحاسبه

اصبحت صور القتلي والجرحي خاصة الاطفال مشهد متكرر يوميا في سوريا،هذا ما رصدته صحيفة الجارديان في مقالها الافتتاحي والذي اكدت من خلاله ان هجوم الثلاثاء الماضي بالسلاح الكيماوي على مناطق تخضع لسيطرة المعارضة بادلب اثار حفيظة المجتمع الدولي لما حمل من فظائع انسانية

واوضحت الصحيفة ان هذا الهجوم استخدم غاز السارين واستهدف منطقة نزح اليها الالاف الفارين من مناطق القتال ومعظمهم من الاطفال والنساء وان اصابع الاتهام تتجه للنظام السوري.

وذكرت الصحيفة ان نفي الرئيس السوري بشار الأسد القيام بمثل هذا العمل مستندا الى ان بلاده تخلصت عام 2013 من مخزون غاز السارين الذي لديه تحت التهديد بغارات جوية أمريكية عقب هجوم كيميائي على غوطة دمشق أسفر عن مقتل 1300 شخص.

وتابعت الصحيفة القول ان رغم هذا النفي الا ان خبراء عسكريين يؤكدون ان غاز السارين لا يمكن توافره لاى من الجماعات المسلحة او فصائل المعارضة السورية كما انه يصعب انتاجه من قبل هذه الجماعات

واضافت الصحيفة ان هجوم الاسد بالسلاح الكيماوي على ادلب جاء في اعقاب تصريحات امريكية مفادها ان مستقبل الأسد إنما هو مسألة تخص الشعب السوري كما إن إسقاط الأسد لم يعد أولوية بالنسبة للادارة الامريكية وهى التصريحات التي خرج بها كل السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ووزير الخارجية كما ان ترامب اكد مرارا وتكرار ان مستقبل الأسد بالنسبة له يأتي في الأهمية بعد القضاء على تنظيم داعش

وااشارت الصحيفة انه يجب الربط بين هذه التصريحات والهجوم بالأسلحة الكيميائية الفتاكة بعد ان اصبح لدي النظام السوري اليقين الكافي بان ارتكاب مثل هذه الجرائم لن تعرضه للحساب وان على المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد لتقديم الجناة الى القضاء اذا استمروا في جرائمهم ضد شعوبهم

واختتمت الصحيفة مقالها الافتتاحي بان الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة عسكرية لنظام بشار الأسد اول امس يعد الأول منذ اندلاع الحرب في سوريا وان الضربة جاءت ردا على الهجوم الكيماوي للأسد ضد المدنيين في خان شيخون بإدلب

التايمز: الشرطة البريطانية تعلن وفاة الضحية الخامسة في هجوم لندن

ضحايا الهجوم على مقر البرلمان في لندن الشهر الماضي ارتفع الى خمسة بعد اعلان الشرطة البريطانية وفاة مواطنة رومانية كانت تتلقى العلاج في المستشفى بعدما سقطت في نهر التايمز

صحيفة التايمز اشارت الى ان الرومانية تدعي اندريا كريستيا تبلغ 31 عاما و كانت تزور لندن في مهمة عمل مع احد الاشخاص الذي اعلنت عائلتها انه كان سيعلن عن طلبه للزواج منها بعد هذه الرحلة

واوضحت الصحيفة ان المواطنة الرومانية وفقا لرواية شهود عيان كانت قد وقعت من جسر وستمنستر المؤدي إلى البرلمان عندما قاد مهاجم سيارة وقام بدهس المارة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وان منفذ الاعتداء خالد مسعود وهو بريطاني يبلغ من العمر 52 عاما قد قتل برصاص الشرطة بعد ان قتل شرطي طعنا بالسكين

وذكرت الصحيفة وفقا لتصريح الشرطة البريطانية ان الرومانية القتيلة كانت على اجهزة تنفس صناعي وتم نزعها ليلة الخميس بقرار طبي باعتبار انه لا فائدة من الاجزة الصناعيةا

وفي تغريدة لعائلتها و شريكها بعد اعلان وفاتها”لا توجد اية كلمات لوصف حجم الالم والحزن والفراغ الذي تركته في قلوبنا فلترقد في سلام”