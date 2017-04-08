القاهرة - أ ش أ

نظمت منطقة آثار الهرم احتفالية خاصة بيوم اليتيم شارك فيها حوالي 400 طفل يتيم من 3 دور أيتام مختلفة وذلك بمنطقة الأهرامات الأثرية تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة اليوم السبت أنه شارك فى الحفل الذى بدأ صباح أمس أكثر من 40 مفتشا للآثار بالمنطقة حيث قاموا بالإشراف على عملية تنظيم الحفل وحرصوا على تقديم شرح واف للأطفال لكافة التفاصيل التاريخية للمنطقة الأثرية.

وأكد أن تنظيم هذا الحفل جاء للعام الثالث على التوالى بالجهود الذاتية لمفتشى المنطقة انطلاقا من المسئولية المجتمعية لها وحرصها الكامل على المشاركة في إسعاد الأطفال الأيتام والاحتفال بهم بين أهم وأشهر الآثار المصرية في العالم مما يساهم في خلق روح الانتماء وحب الوطن عند هؤلاء الأطفال خاصة بعد التأثير الإيجابى للاحتفالات السابقة على الأطفال وذويهم.

ومن جانبهم..أعرب الأطفال عن سعادتهم بالحفلة لتنظيمها وسط أهرامات الجيزة وأبوالهول أهم الأثار المصرية خاصة وأنهم تعرفوا على معلومات تاريخية مهمة عن المنطقة كما اعربوا عن فرحتهم لقيام مفتشى الآثار بالمنطقة بكتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية القديمة واحتفاظهم بتلك الكتابة.