القاهرة - أ ش أ

انطلقت اليوم السبت،فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 24 التي تنظمها وزارة الأوقاف سنويا وتبلغ قيمة جوائزها حوالي مليون جنيه،ويشارك في المسابقة هذا العام 60 متسابقا من 40 دولة،ويتم تكريم الفائزين في أفرع المسابقة خلال احتفال مصر بليلة القدر في شهر رمضان المقبل.

حضر حفل الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء،والدكتور عبد الله الهنائي عضو هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس،الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب،وعدد كبير من طلاب الأزهر المصريين والأجانب.