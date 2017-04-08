باريس -أ ش أ

أكد الدكتور الفرنسي إيف ريكينا المتخصص في العلاج بالطاقة في جامعة باريس وجود خمس فوائد صحية لهذا الاتجاه العلاجي,لاعتماده على إيجاد تجانس بين الجسم وعملية التنفس والعقل في ظل ممارسة حركات بطيئة تعمل على تحسين الدورة الدموية وإفراز الإنزيمات المضادة للأكسدة،إلى جانب هرمون الشباب،كما أن له تأثير على خفض ضغط الدم المرتفع.

يساعد العلاج بالطاقة،الذي يعرف في الطب الصيني باسم “كى جونج”،في الحفاظ على التوازن بين آلية عمل الخلايا العصبية في السيقان والقدم وتحسين الحالة المزاجية في أعقاب الخضوع للعلاج المكثف على مدار 8 أسابيع.