القاهرة - أخبار مصر

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم السبت، وسجل الدولار نحو 17.9686 جنيها للشراء و18.0997 جنيها للبيع، جاء ذلك وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 19.1528 جنيها للشراء و19.2961 جنيها للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترلينى نحو 22.3800 جنيها للشراء و22.5450 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى نحو 17.8988 جنيها للشراء و18.0312 جنيها للبيع، بينما سجل ١٠٠ ين يابانى نحو 16.1982 جنيها للشراء و16.3222 جنيها للبيع.