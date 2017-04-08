أخبار مصر -د.هند بدارى

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حفل الزفاف الجماعي للايتام لـ19 عريسًا وعروسةً من الأيتام وسط مشاعر الفرح وعلى أنغام أغاني فرقة أسيوط للموسيقى العربية وذلك في إطار الإحتفالات بيوم اليتيم العربي الذي يوافق أول جمعة من أبريل كل عام.

أقيم الحفل بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط بحضور جماهيري كبير وحضور سالم صقر مدير جميعة الأرومان فرع أسيوط ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وتضمن الحفل عروضاً فنية لفرقة للتنورة وفقرات غنائية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية والتي تجاوب معها الحضور بالتصفيق والغناء.

ومن جانبه قدم المحافظ – خلال الحفل – التهنئة للعرائس متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وحرص على مصافحتهم جميعا وإلتقاط الصور التذكارية معهم وقدم مساعدات مالية لهم بواقع شيك بمبلغ 7000 جنيه لكل عروسه وعريس بالإضافة الى أدوات منزلية لعش الزوجية مساهمة من إحدى الشركات كما قدم مساعدات مالية لعدد 15 عروس وعريس أيتام خارج حفل زفاف اليوم بواقع شيك بمبلغ 7000 جنيه لكل عروسة وعريس.