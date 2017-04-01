بكين - أ ش أ

نقلت أحد المستشفيات الصينية أعضاء أصغر متبرع في البلاد وهو طفل رضيع لا يتعدى عمره 33 ساعة فقط وتوفى عقب ولادته بسبب عيوب خلقية شديدة في القلب.

ووفقا لما ذكرته “جمعية الصليب الأحمر الصينية” فإن العملية أجريت في مدينة “تشونجتشينج” بجنوب غرب الصين بعد أن قرر والدا الطفل التبرع بأعضائه عقب وفاته مباشرة للمساعدة في إنقاذ حياة آخرين.

وقالت الجمعية إنه تم بنجاح نقل كليتي الوليد المتوفي إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما كانت تعاني من الفشل الكلوي.

وكانت الحكومة الصينية وجمعية الصليب الأحمر قد أطلقتا نظام التبرع بالأعضاء في البلاد في مارس 2010 لتشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة لمساعدة المرضى.

ووفقا لصحيفة (تشاينا دايلى) الصينية الرسمية يعد الطفل الصغير في تشونجتشينج أصغر مانح في إطار هذا النظام منذ تأسيسه.. وتقول الجمعية إن المجتمع الصيني أصبح أكثر إدراكا لأهمية التبرع بالأعضاء وأكثر دعما لها على مر السنين حيث تم تسجيل حوالي 170 ألف شخص كمتبرعين للأعضاء في البلاد بنهاية العام الماضي.