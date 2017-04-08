ستوكهولم - أ ف ب

صرح المتحدث باسم الشرطة السويدية /اليوم السبت/ ان الرجل الذي اوقفته امس الجمعة هو سائق الشاحنة التي دهست حشدا في ستوكهولم، ويعتقد أنه منفذ الاعتداء.

وكانت شاحنة مسروقة قد صدمت، أمس حشدا عند تقاطع شارع دروتنينغاتان للمارة مع متجر آلينس المزدحم ما تسبب فى مقتل 4 أشخاص.

وأعلنت الشرطة فى وقت سابق ان الموقوف “تتطابق اوصافه” مع صورة نشرت لمشتبه به يرتدي سترة خضراء، حيث اوردت صحيفة افتنبلادت أن الرجل في الصورة من اصل اوزبكي في الـ39 ومؤيد لتنظيم داعش.