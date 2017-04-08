أخبار مصر_نهى حمودة

أكدت د. نيفين مكرم لبيب مستشارة التطوير المؤسسي أن نظام التعليم في مصر يقتل الموهبة أحيانا بسبب طبيعة المناهج والتي يعتبرها الطلاب تعذيبا لهم بالإضافة إلى عدم امتلاك المعلم وسائل تقييم لمعرفة الطالب الموهوب لديه كما أن الثقافة المصرية تعتمد على أن الذكاء في النظام الأكاديمي.

وذكرت في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم السبت أن الدولة بدأت تنتبه لذلك في البرنامج الرئاسي واختيار شباب لهم مواصفات معينة كما رأت أن الأسرة يجب أن تغير ثقافتها وتبدأ في النظر لأهمية تطوير الموهبة لدى أبنائها.