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ينطلق اليوم البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي رسميا في احتفالية تقيمها وزارة التضامن وشريكها في المشروع صندوق تحيا مصر بمؤسسة الحرية بمنطقة عين شمس بحضور أعضاء البرلمان عن الدائرة .

يهدف البرنامج إلى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وسيتم اليوم بدء عمل فريق الشارع والوحدات المتنقلة بعد أكثر من ستة أشهر من تدريب الإخصايين النفسيين والإجتماعيين والمسعفين على هذه المهمة وستجوب الوحدات المتنقلة عشر محافظات تنتشر بها ظاهرة أطفال الشارع.

وقدصرح أشرف عامر مسئول فرق السيارات المتخصصة بانه تم تصميم الوحدات المتنقلة خصيصا لتلائم احتياجات الطفل وتصبح هي الملاذ الآمن له فهي ليست مجرد سيارة لنقله إلى مؤسسة الرعاية، بل تحتوي على أنشطة وألعاب لتجذب الاطفال وتشمل كل جوانب الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية من خلال فريق من الشباب الذين تم تدريبهم ليكونوا رسول الصداقة والأمان للأطفال وزرع الثقة للتعامل مع تلك السيارات.

وأضاف عامر أن الهدف الأساسي لمهمة الفريق يتمثل في إعطاء الأمان للطفل وأن يشعر بأننا اصدقاء قادمون لمد يد العون له، ويصف طريقة العمل بأنها تبدأ بالجلوس مع الطفل مهما يستلزم الأمر من وقت حتى لو طال ونقوم بالفحص الشامل له بشكل غير مباشر ونمد جسورا من الثقة وبعدها تبدأ جلسات الاعداد لنقل الطفل من الشارع والعمل على عودته أولا للأسرة وفى الوقت نفسه نحاول تأهيل الأسرة حتى لا يضطر الطفل للهرب مرة أخرى.