القاهرة - اخبار مصر

يحل فريق سموحة السكندري ضيفًا على نظيره بيدفيست، على ملعب الأخير فى الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ مكرر «ملحق» بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق السكندري بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان للعودة بنتيجة إيجابية من جوهانسبرج، لتسهيل مهمته فى لقاء العودة بملعب «المكس».

وعقد سليمان جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز وبذل الجهد فى المباراة، وخاصة أن المباراة لن تقبل القسمة على اثنين، فى ظل ثقة مجلس إدارة النادي، فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق بطولة.

وأكد سليمان للاعبى سموحة أن المباراة أمام بيدفيست لن تكون سهلة، فى ظل رغبة كل فريق في الخروج بنتيجة إيجابية، مشيرا إلى أن المنافس يمتلك عناصر مميزة للغاية فى الملعب، والمواجهة صعبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل الملعب.