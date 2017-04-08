اخبار مصر_نهى حمودة

وصف عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق العدوان الأمريكي على سوريا بالعدوان السافر لأنه تم بالمخالفة لكل القوانين الدولية مستنكرا موقف دول الخليج التي رحبت بالضربة في الوقت نفسه أشاد بالموقف المصري والذي وصفه بأنه الأكثر احتراما.

وذكر في حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج صباح الخير يا مصر اليوم السبت أن التقارير الامريكية توقعت قبل أسبوعين هذه الضربة إلا أن أمريكا كانت تنتظر الذريعة وماحدث في خان شيخون كان الذريعة.

وأضاف أن أمريكا تستهدف استعادة دورها في سوريا بعد انفراد روسيا بالمشهد خاصة أن محادثات الاستانة لم تكن فيها الولايات المتحدة وللأسف أيضا الدول العربية.