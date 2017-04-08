القاهرة - اخبار مصر

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا من ضبط عاطل بحوزته 50 كيلو جرام بانجو قبل ترويجها على عملائه بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد غوش مدير النيابة.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية لمركز شرطة دشنا من ضبط “ناجح ع م ا”، عاطل، بعد ورود معلومات تفيد قيامه بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 50 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر؛ وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وأخطرت النيابة العامة بمركز دشنا لتتولى التحقيقات.