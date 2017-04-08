تونس - أ ش أ

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة الفرنسي هنري كسبرجاك المدير الفني للمنتخب التونسي من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الاتحاد التونسي على موقعه الإلكتروني أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة امس الجمعة وسيتم الإعلان عن اسم المدرب في نهاية شهر أبريل الجاري.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة المنتخب المصري بداية شهر يونيو المقبل, في إطار مباريات الجولة الأولى ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.