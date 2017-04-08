دمشق - أ ش أ

دمرت مقاتلات حربية أحد أقدم مساجد غوطة دمشق الشرقية، إثر قصفه بالصواريخ الفراغية، كما تسبب القصف في مقتل طفلين وجرح العشرات.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية صباح اليوم السبت عن سكان محليين ومركز الدفاع المدني قولهم إن المسجد الكبير في المدينة تعرض لغارة جوية بستة صواريخ فراغية، تسببت بدمار كبير في بناء المسجد.

كما قتل طفلان وأصيب عشرات المدنيين كانوا في السوق المجاور للمسجد لحظة استهدافه، حيث يقع ضمن سوق شعبية في المدينة، ويعتبر أحد أهم المساجد في العاصمة دمشق وريفها، إذ يعود بناؤه إلى أكثر من 900 عام.