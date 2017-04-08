واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه اختار مارك جرين، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي، لمنصب وزير لسلاح البر.

ورحب وزير الدفاع جيمس ماتيس بتعيين جرين في أعلى منصب مدني في الجيش الأمريكي.

وقال ماتيس في بيان إن “مارك سيتيح وجود قيادة مدنية قوية، وسيحسّن استعداداتنا ويدعم جنودنا ومواطنينا وعائلاتهم”.

وتأتي تسمية ترامب لجرين في هذا المنصب إثر انسحاب فنسنت فايولا الذي كان قد اعتذر بسبب ارتباطاته بعالم الأعمال.

وتخرج جرين من الأكاديمية العسكرية في وست بوينت، وخدم في الجيش كطبيب.