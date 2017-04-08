سول - رويترز

قالت كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ سول اليوم السبت أنه شرح الموقف الأمريكي بشأن نشر نظام “ثاد” الأمريكي المضاد للصواريخ للرئيس الصيني شي جين بينج خلال إجتماع قمة بينهما.

وأطلع ترامب رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانج كيو آن على مناقشاته مع شي خلال اتصال هاتفي اليوم السبت.

وتعارض الصين نشر نظام “ثاد” في كوريا الجنوبية لكن واشنطن وسول تقولان إنه يهدف إلى التصدي للتهديد الصاروخي لكوريا الشمالية.