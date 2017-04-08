نيويورك - أ ف ب

طُرح المنزل السابق لأسطورة الروك الراحل ديفيد بووي في نيويورك المطل بالكامل على حديقة سنترال بارك، والبيانو الذي كان يملكه، للبيع في مقابل 6.5 مليون دولار.

عاش بووي مع زوجته عارضة الأزياء إيمان في الشقة بين أعوام 1992 و2002 عندما انتقلا إلى منطقة سوهو في نيويورك، حيث توفي مغني الروك مطلع العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

وأدرجت وكالة كوركوران العقارية هذا المنزل الواقع في الطبقة التاسعة من مبنى في جنوب حديقة سنترال بارك، والذي يضم ثلاث غرف نوم وآلة بيانو كان بووي يعزف عليها.

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة على أطراف سنترال بارك من الأرقى في نيويورك، وهي تقع على مسافة قريبة من مؤسسات تشمل قاعة “كارنيجي هال” ومتحف الفن الحديث.

وقد عاش ديفيد بووي صاحب المسيرة الموسيقية غير الاعتيادية المفعمة بالتجديد في الأنماط الموسيقية، حياة تقليدية نسبيًا في نيويورك مع زوجته إيمان وابنتهما المولودة في عام 2000.

وفي سنواته الأخيرة في حي سوهو، ارتاد ديفيد بووي مكتبة مجاورة وقام بتسجيل ألبومه الأخير بعنوان “بلاكستار” الذي صدر قبل يومين من وفاته في سن التاسعة والستين.