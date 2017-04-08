صحافة عربية: أمريكا ترد على “الكيميائي” وتدمر 20 طائرة عسكرية سورية
أخبار مصر - السبت 8 أبريل
* أمريكا ترد على “الكيميائي” وتدمر 20 طائرة عسكرية سورية.
* الخارجية الأمريكية تقر صفقة عسكرية مع الكويت.
* أنقرة تهدد بالتدخل العسكري في العراق… وبغداد ترفض.
* “إسرائيل” تفرض طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع.
* المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة روسيا لترامب.
الإتحاد الإماراتية
* أمريكا ترد على “الكيميائي” وتدمر 20 طائرة عسكرية سورية.
* المعارضة ترحب بتحفظ: ضرب “مطار واحد لا يكفي”.
* ألمانيا تنفي المشاركة في الهجوم الأمريكي.
* موسكو تتعهد تعزيز الدفاعات الجوية السورية.
* الإتحاد الأوروبي: الضربات تهدف إلى ردع نظام الأسد.
* مجلس الأمن يبحث الضربة الأمريكية.. وموسكو تعتبرها غير شرعية.
* البنتاجون تحقق في دور روسي في الهجوم الكيماوي.
* الإمارات تدين الحادث الإرهابي في ستوكهولم وتتضامن مع السويد.
* “التحالف” يكثف غاراته على الإنقلابيين في صعدة وحجة.
* مصرع 23 متمردًا في ميدي ومقتل قيادات حوثية في الجوف وشبوة.
* الحكومة تؤكد حقها في استعادة ميناء الحديدة.
* مسؤول دولي: عودة الحياة إلى “المخا” بعد أسابيع على تحريرها.
* أمن عدن: لا تهاون في الحرب ضد الإرهاب.
* مقذوفات حوثية تقتل هنديًا مقيمًا في السعودية.
* باريس تدعو الليبيين إلى إعطاء زخم جديد للحل السياسي.
* 86 ألفًا ينشدون اللجوء إلى فرنسا.
* الخارجية الأمريكية تقر صفقة عسكرية مع الكويت.
الشرق الأوسط
* ترحيب واسع بالقصف الأمريكي ومطالبة بإزاحة فورية للأسد وانتقادات لموسكو وطهران.
* روسيا الغاضبة تحذر ترمب من “ضرر هائل” في العلاقات.
* تأييد خليجي كامل للضربات الأمريكية ردًا على جرائم الأسد.
* تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي.
* حالة صدمة في أوساط الموالين للنظام بعد الضربة الأمريكية.
* فلسطينيو 48 يقررون التمرد على قانون إسرائيلي جديد يشدد سياسة هدم البيوت.
* إسرائيل خططت لاعتقال عرفات وترحيله في 2002.
* 5 آلاف معتقل في سجون الحوثي وصالح .. صنعاء وعمران والحديدة على رأس القائمة.
* أنقرة تهدد بالتدخل العسكري في العراق… وبغداد ترفض.
* تركيا: توقيف 29 مشتبهًا بهم في حملات على منتسبي “داعش”.
* الإتحاد الأوروبي يبدأ عمليات تدقيق على حدوده تستهدف المقاتلين الأجانب.
* ترمب: العلاقة مع جينبينج استثنائية .. اعترف مازحًا بأنه لم يحصل “حتى الآن” على شيء من الرئيس الصيني.
* “كراهية النساء” لكلينتون من أسباب خسارتها أمام ترمب.
* صدامات بين مؤيدي الرئيس الفنزويلي ومعارضيه.
* كرة القدم تجمع الكوريتين في بيونج يانج.
الخليج الإماراتية
* سوريا أبلغت مسبقًا بالتهديدات الأمريكية.
* ناجون في خان شيخون يتحسرون على موتاهم ويرحبون بالضربة الأمريكية.
* ميدفيديف: الصواريخ الأمريكية كادت تؤدي لنزاع عسكري مع موسكو.
* موسكو تعلق التنسيق مع واشنطن في المجال السوري.
* الإمارات تؤيد الضربة الأمريكية العسكرية ضد النظام السوري.
* عبد الله الثاني: من سفك دماء شعبه “عليه الخروج من المشهد”.
* قادة في الكونجرس يدعمون الضربة في سوريا وآخرون منقسمون.
* الصليب الأحمر: الوضع بسوريا يشكل صراعًا دوليًا مسلحًا.
* بدء العمليات التمهيدية بحرًا وبرًا لتحرير الحديدة ومينائها.
* توثيق 392 إنتهاكًا بحق المدنيين في اليمن الشهر الماضي.
* مغادرة 92 جريحًا في تعز للعلاج في السودان.
* مقتل 200 “داعشي” بعملية واسعة في صلاح الدين.
* “إسرائيل” تفرض طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع.
* مبعدون عن الأقصى يؤدون الصلاة على بابه وقمع لمسيرتي كفر قدوم وبلعين.
* الحمدالله: نعاني أزمة مالية ورواتب غزة الأساسية لم تُمس.
* جوتيريس يدعو إلى توفير تمويل كافٍ لوكالة “أونروا”.
* المدعي العسكري الليبي يأمر بالتحقيق في إنتهاكات أفراد الجيش.
* المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة روسيا لترامب.
* واشنطن واثقة من قدرتها على احتواء أي هجوم صاروخي.
* الهند تبرم صفقة سلاح مع “إسرائيل” بملياري دولار.
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