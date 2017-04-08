أخبار مصر - السبت 8 أبريل

* أمريكا ترد على “الكيميائي” وتدمر 20 طائرة عسكرية سورية.

* الخارجية الأمريكية تقر صفقة عسكرية مع الكويت.

* أنقرة تهدد بالتدخل العسكري في العراق… وبغداد ترفض.

* “إسرائيل” تفرض طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع.

* المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة روسيا لترامب.

الإتحاد الإماراتية

* أمريكا ترد على “الكيميائي” وتدمر 20 طائرة عسكرية سورية.

* المعارضة ترحب بتحفظ: ضرب “مطار واحد لا يكفي”.

* ألمانيا تنفي المشاركة في الهجوم الأمريكي.

* موسكو تتعهد تعزيز الدفاعات الجوية السورية.

* الإتحاد الأوروبي: الضربات تهدف إلى ردع نظام الأسد.

* مجلس الأمن يبحث الضربة الأمريكية.. وموسكو تعتبرها غير شرعية.

* البنتاجون تحقق في دور روسي في الهجوم الكيماوي.

* الإمارات تدين الحادث الإرهابي في ستوكهولم وتتضامن مع السويد.

* “التحالف” يكثف غاراته على الإنقلابيين في صعدة وحجة.

* مصرع 23 متمردًا في ميدي ومقتل قيادات حوثية في الجوف وشبوة.

* الحكومة تؤكد حقها في استعادة ميناء الحديدة.

* مسؤول دولي: عودة الحياة إلى “المخا” بعد أسابيع على تحريرها.

* أمن عدن: لا تهاون في الحرب ضد الإرهاب.

* مقذوفات حوثية تقتل هنديًا مقيمًا في السعودية.

* باريس تدعو الليبيين إلى إعطاء زخم جديد للحل السياسي.

* 86 ألفًا ينشدون اللجوء إلى فرنسا.

* الخارجية الأمريكية تقر صفقة عسكرية مع الكويت.

الشرق الأوسط

* ترحيب واسع بالقصف الأمريكي ومطالبة بإزاحة فورية للأسد وانتقادات لموسكو وطهران.

* روسيا الغاضبة تحذر ترمب من “ضرر هائل” في العلاقات.

* تأييد خليجي كامل للضربات الأمريكية ردًا على جرائم الأسد.

* تركيا: لا أطماع لنا في سوريا ونريد ملاذات آمنة ومناطق حظر جوي.

* حالة صدمة في أوساط الموالين للنظام بعد الضربة الأمريكية.

* فلسطينيو 48 يقررون التمرد على قانون إسرائيلي جديد يشدد سياسة هدم البيوت.

* إسرائيل خططت لاعتقال عرفات وترحيله في 2002.

* 5 آلاف معتقل في سجون الحوثي وصالح .. صنعاء وعمران والحديدة على رأس القائمة.

* أنقرة تهدد بالتدخل العسكري في العراق… وبغداد ترفض.

* تركيا: توقيف 29 مشتبهًا بهم في حملات على منتسبي “داعش”.

* الإتحاد الأوروبي يبدأ عمليات تدقيق على حدوده تستهدف المقاتلين الأجانب.

* ترمب: العلاقة مع جينبينج استثنائية .. اعترف مازحًا بأنه لم يحصل “حتى الآن” على شيء من الرئيس الصيني.

* “كراهية النساء” لكلينتون من أسباب خسارتها أمام ترمب.

* صدامات بين مؤيدي الرئيس الفنزويلي ومعارضيه.

* كرة القدم تجمع الكوريتين في بيونج يانج.

الخليج الإماراتية

* سوريا أبلغت مسبقًا بالتهديدات الأمريكية.

* ناجون في خان شيخون يتحسرون على موتاهم ويرحبون بالضربة الأمريكية.

* ميدفيديف: الصواريخ الأمريكية كادت تؤدي لنزاع عسكري مع موسكو.

* موسكو تعلق التنسيق مع واشنطن في المجال السوري.

* الإمارات تؤيد الضربة الأمريكية العسكرية ضد النظام السوري.

* عبد الله الثاني: من سفك دماء شعبه “عليه الخروج من المشهد”.

* قادة في الكونجرس يدعمون الضربة في سوريا وآخرون منقسمون.

* الصليب الأحمر: الوضع بسوريا يشكل صراعًا دوليًا مسلحًا.

* بدء العمليات التمهيدية بحرًا وبرًا لتحرير الحديدة ومينائها.

* توثيق 392 إنتهاكًا بحق المدنيين في اليمن الشهر الماضي.

* مغادرة 92 جريحًا في تعز للعلاج في السودان.

* مقتل 200 “داعشي” بعملية واسعة في صلاح الدين.

* “إسرائيل” تفرض طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية لمدة أسبوع.

* مبعدون عن الأقصى يؤدون الصلاة على بابه وقمع لمسيرتي كفر قدوم وبلعين.

* الحمدالله: نعاني أزمة مالية ورواتب غزة الأساسية لم تُمس.

* جوتيريس يدعو إلى توفير تمويل كافٍ لوكالة “أونروا”.

* المدعي العسكري الليبي يأمر بالتحقيق في إنتهاكات أفراد الجيش.

* المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة روسيا لترامب.

* واشنطن واثقة من قدرتها على احتواء أي هجوم صاروخي.

* الهند تبرم صفقة سلاح مع “إسرائيل” بملياري دولار.