هونج كونج - رويترز

في وقت يشهد توترات سياسية أثارتها الضربات الجوية الأمريكية في سوريا وأيضًا تهديدات كوريا الشمالية بالحرب أضفى مقلدون يتقمصون شخصيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون جوًا من المرح على المارة في شوارع هونج كونج.

وتوقفت حركة المرور مع التفاف البعض حول الرجال الثلاث لالتقاط الصور في منطقة تجارية في وسط هونج كونج.

وداعب شبيه ترامب نظيره الذي يقلد الزعيم الكوري الشمالي بينما أبقى الأخير على وجه متجهم وحذر الحشد الذي تجمع لالتقاط صور شخصية (سيلفي) معه بأنه سيرسلهم إلى معسكر اعتقال.

والتقطت له صور في وقت لاحق وهو يجلس وسط “الرئيسين” الأمريكيين.

وقال هاوارد إكس الذي يقلد كيم “رائع. علي أن أقول أنه لشرف كبير أن أجلس بين أوباما ودونالد ترامب”.

وقال ريجي براون الذي ظهر في هيئة أوباما إنه سعيد بكل ما شاهده من حب.

وأضاف الرجل الذي حضر من شيكاجو “اعتقد أن العالم يفتقد أوباما الآن بسبب رئيسنا الحالي في الولايات المتحدة”.