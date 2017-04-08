طوكيو - وكالات

كشفت اليابان أخيرًا عن أكثر القطارات فخامة في العالم، وأطلقت عليه اسم شيكي شيما أو القطار الأكثر فخامة في العالم.

ويحظى الركاب على خدمات فاخرة في القطار الذي يحتوي على مطاعم تقدم وجبات مميزة، ويعمل فيه فريق من كبار الطهاة المسؤولين عن إنتاج قائمة طعام منسقة على أساس المكونات الموسمية اليابانية.

كما يحتوي القطار على مقاه تقدم المشروبات والكوكتيلات الخاصة، بالإضافة إلى عدد من الكابينات الفاخرة التي تحتوي على أسرّة مريحة تمكن الركاب من الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق. ويمكن للمسافرين الاستمتاع بحمام ساخن داخل مقصوراتهم المزودة بغرف حمامات عصرية.

وتشكل النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف سمة مميزة لهذا القطار، الأمر الذي يمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر الريف الياباني الخلابة.

وقد تم تصميم القطار من قبل كين كيويوكي أوكوياما، خبير السيارات الذي صمم سيارات البورش، والفيراري ومازيراتي.

ومن المزمع أن يدخل هذا القطار حيز الخدمة في الأول من مايو (أيار) القادم، حيث ستبلغ تكلفة الرحلة فيه إلى ما يقارب 2500 دولار أمريكي للراكب.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن القطار يحتوي على 17 جناحًا تستوعب 34 راكبًا فقط في كل رحلة.