عمان - أ ش أ

أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الهجوم البشع، الذي وقع يوم الجمعة في مدينة ستوكهولم، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

ووفقا لبيان صادر يوم الجمعة عن الديوان الملكي الهاشمي، أعرب الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف، ملك السويد، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنه مع السويد وشعبها الصديق في هذه الظروف.

وعبر الملك عبدالله الثاني في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.