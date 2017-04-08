تونس - أ ش أ

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة (سيدات) بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق على السجون الكيني بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة أفريقيا للأندية.

وقال الصافي – في تصريح لموقع الأهلي – إن الفوز على فريق قوي مثل السجون سيعطينا دفعة قوية بعد بداية مهمة وقوية في بطولة أفريقيا.

وأشار الصافي إلى أن فريقه عانى من بعض المشاكل في استقبال الكرة بالشوط الثالث، ولكن سرعان ما تغلب عليها في الشوط الرابع من المباراة، وتمكن من حسم المواجهة لصالحه.

وفاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على فريق السجون الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي: الشوط الأول 25-14 للأهلي.. الشوط الثاني 25-21 للأهلي.. الشوط الثالث 25-18 للسجون.. الشوط الرابع 25-16 للأهلي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الثانية بالبطولة اليوم السبت، أمام فريق يونفيريسيتي الزيمبابوي.