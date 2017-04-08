باريس - رويترز

هز ماريو بالوتيلي الشباك لأول مرة خارج ملعب فريقه نيس هذا الموسم ليقوده للفوز 2-1 على مضيفه ليل وينعش آماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

وارتقى نيس، الذي غاب عنه مهاجمه المصاب الحسن بليا ولاعب الوسط ويلان سيبرين، إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 32 مباراة.

ويتأخر نيس بنقطة واحدة عن موناكو المتصدر ويتفوق بنقطتين على باريس سان جيرمان الثالث.

ولعب موناكو وباريس سان جيرمان مباراتين أقل. وتفوق حامل اللقب على موناكو 4-1 في نهائي كأس الرابطة يوم السبت الماضي.

ويحل موناكو ضيفا على أنجيه اليوم السبت بينما يستضيف باريس سان جيرمان منافسه جانجون يوم الأحد.

وسجل الإيطالي بالوتيلي هدفيه 12 و13 في الدوري ليعدل نيس تأخره بهدف في الدقيقة 14 عبر إبراهيم أمادو لاعب ليل.

وبعد ثلاث دقائق عادل بالوتيلي النتيجة مستفيدا من تمريرة طويلة المدى من فالنتان ايسيريك.

ومع صفارة نهاية الشوط الأول ضاعف مهاجم ليفربول السابق الغلة بعدما تصدى فنسنت انياما لمحاولة ريكاردو بيريرا ليجد بالوتيلي الكرة في طريقه ويودعها الشباك.

وكانت هذه المرة الأولى التي يهز فيها بالوتيلي الشباك خارج الأرض هذا الموسم بعدما سجل أهدافه 11 السابقة على ملعب نيس.

وتركت الهزيمة ليل في المركز 13 برصيد 37 نقطة.