نيويورك - رويترز

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة بعد أن قال مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن خطة المجلس لتقليص محفظة السندات هذا العام لن تؤخر كثيرا دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان الدولار تراجع في البداية بعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر مارس (آذار) الذي جاء ضعيفا لكنه تعافى بعد ذلك.

وقال رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الإتحادي وليام دادلي المؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة يوم الجمعة إن تقليص محفظة المجلس من السندات البالغ حجمها 4.5 تريليون دولار ستدفع إلى “وقفة صغيرة” في خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة.

وقال محللون إن المستثمرين ما زالوا يتوقعون زيادتين في أسعار الفائدة في 2017 وإن كانت إمكانية رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) تراجعت إلى 61 بالمئة بعد تقرير الوظائف من 70 بالمئة مساء الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 101.26 وسجلت أحدث قراءة له ارتفاعا نسبته 0.5 بالمئة إلى 101.16.

ولامس الدولار أعلى مستوى أمام العملة اليابانية خلال الجلسة بعد تصريحات دادلي وسجلت أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.3 بالمئة إلى 111.16 ين.

وسجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام اليورو الذي هبط 0.5 بالمئة إلى 1.0587 دولار.

وجاء تعافي الدولار في وقت سابق بدعم من تقرير أظهر أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت بواقع 98 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ مايو (أيار) الماضي. وانخفض معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة من 4.7 بالمئة في فبراير (شباط).