واشنطن - رويترز

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار المسؤولين في مسعى للقضاء على المشاحنات الداخلية بين فريق العاملين داخل البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الأزمة في سوريا زادت من رغبة ترامب في تقليل الخلافات الداخلية ومن المتوقع أن يتخذ قرارات تتعلق بالموظفين قريبا.

ولدى سؤالها عن المقالة قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنها “غير صحيحة تماما”.

وقالت الصحيفة إن ترامب تحدث مع بعض المقربين منه في الأيام الماضية بشأن أداء راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض وطلب اقتراح أسماء لمن قد يخلفه.

وأضافت الصحيفة أن بعض المقربين من الرئيس اقترحوا جاري كوين مدير مجلس الإقتصاد القومي والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جولدمان ساكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعدا آخر قد يُستبدل هو كبير خبرائه الإستراتيجيين ستيف بانون الذي اختلف مع جاريد كوشنر زوج ابنة الرئيس ومستشاره المقرب.

واستبعد ترامب بانون من مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع فيما اعتبر نصرا لمستشار الأمن القومي إتش.آر مكماستر وهو لفتنانت جنرال سابق في الجيش يعمل لبسط سيطرته على أجهزة الأمن القومي.

وقالت لينزي والترز إن المقال المنشور في الصحيفة هو محاولة لصرف الانتباه عن قرار ترامب “الجريء والحاسم” بتنفيذ ضربات صاروخية على سوريا وإقرار مجلس الشيوخ لمرشحه لعضوية المحكمة العليا نيل جورساتش وزيارات يقوم بها قادة أجانب.

وقالت “مرة أخرى تلك قصة خاطئة تماما مدفوعة من أشخاص يريدون صرف الانتباه عن نجاحات تحدث في تلك الإدارة… الأمر الوحيد الذي نغيره هو طريقة عمل واشنطن ونحن نمضي قدما في تنفيذ أجندة الرئيس القوية”.