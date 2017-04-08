نيويورك - رويترز

تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لبورصة وول ستريت في تعاملات يوم الجمعة لتغلق دون المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الجلسة بكثير بعد نشر تقرير وظائف جاء أضعف من التوقعات وتنفيذ الولايات المتحدة هجوما صاروخيا في سوريا وتصريحات مسؤول مهم في مجلس الاحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خطط المجلس.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 7.06 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 20655.89 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.93 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 2355.56 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.14 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 5877.81 نقطة.