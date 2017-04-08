أخبار مصر - السبت 8 أبريل

* مصر تدعو أمريكا وروسيا للتحرك لإنهاء الأزمة السورية.

* المالية: 11 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة العام المقبل.

* د. سحر نصر: رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الاستثمارات.

* علاوة المعاشات تزيد على 10٪ وشرائح للعلاج بالتأمين الصحي.

* القوات المسلحة تحتفل بيوم اليتيم وتكرم أسر وأبناء الشهداء.

الأهرام

* مصر تدعو أمريكا وروسيا للتحرك لإنهاء الأزمة السورية.

* زيارة الرئيس نقلة نوعية في علاقات القاهرة وواشنطن.

* الملحق الصحفي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر حجر الزاوية في تحقيق استقرار المنطقة.

* سفير مصر في بولندا: حاكم وارسو يتعهد بتعديل إرشادات السفر للقاهرة.

* إنطلاق مسابقة تنمية مهارات طلاب التعليم الفني بالصعيد.

* جسر جوي لنقل المعتمرين إلى السعودية.

* أكاديمية الشرطة تستضيف 700 طفل من دور رعاية الأيتام.

* قابيل: وفد “للتجارة العالمية” بالقاهرة لمراجعة السياسات التجارية المصرية.

* المالية: 11 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة العام المقبل.

* تأهيل 148 فدانًا للزراعة بمياه الأمطار في مطروح.

* نقابة النسيج: إنشاء شركات أجنبية للغزل يقضي على مصانعنا ويشرد عمالنا.

* تصل نسبتها إلى 75%.. تخفيضات جديدة على رسوم السفن العملاقة العابرة للقناة.

* كهرباء القناة: 300 محول جديد لتأمين التيار في 7 محافظات.

* وزير البيئة: تدوير 310 أطنان مخلفات بمصنع “العدوة”.

* “التصديرى للكيماويات”: 200 مليون دولار صادرات للمغرب ونستهدف 18 سوقًا إفريقية بنهاية 2020.

* مقتل مسئول “الحراك المسلح” بدمياط.

* الإعدام لـ4 أشقاء والمؤبد لـ18 لقتلهم معاون مباحث.

* فرج عامر: قانون الرياضة يصدر خلال شهرين.

* البدري محذرًا لاعبيه: الأهلي لم يحسم الدوري.. ومواجهة المقاصة تحدد شكل المنافسة.

* الزمالك يحتفل بافتتاح منشآته الجديدة في حضور عدد كبير من المسئولين والرياضيين.

* البرتغال تتحدث عن تفاؤل جماهير الأبيض بإيناسيو.. سر تمسك المدرب بالمساعد “ازفيدو”.. ولغة الإحصائيات تثير الحيرة.

أخبار اليوم

* نتائج سريعة لزيارة الرئيس السيسي لأمريكا.. وفود من الكونجرس والمستثمرين والبنك الدولي قريبًا في القاهرة.

* ضربات قاصمة للبؤر الإرهابية بوسط سيناء.. تدمير 8 أوكار للتكفيريين والقبض على 11.

* بدء تنفيذ الآلية الجديدة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات.

* د. سحر نصر: رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الاستثمارات.

* علاوة المعاشات تزيد على 10٪ وشرائح للعلاج بالتأمين الصحي.

* د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة: التحدي الأكبر تحديث الشبكات خلال 3 سنوات بتكلفة 37 مليار جنيه.. إنتاج الكهرباء يفوق الاستهلاك.. وبعض الانقطاعات بسبب عدم صيانة شبكات النقل والتوزيع.

‎* الحكومة تستعد لاستلام 9 ملايين طن قمح من المزارعين السبت القادم.

* 500 ألف طن سماد بالجمعيات لتلبية احتياجات الموسم الصيفي.

* طرح سلع رمضان ضمن فارق نقاط الخبز.

* زيادة السلع في منافذ “التموين” بتخفيضات أكثر من 20٪.

* اعتبارًا من هذا الأسبوع وبناءًا على إتفاق “الزراعة” و”التموين”.. ضخ 100 طن أسماك بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا.

* خبراء الإقتصاد: الموازنة الجديدة “طموحة”.. لكن تحتاج لإجراءات واقعية لتنفيذها.

الجمهورية

* القوات المسلحة تحتفل بيوم اليتيم وتكرم أسر وأبناء الشهداء.

* رجال الصناعة بالقليوبية: زيارة السيسي لأمريكا تعزز مصر أمام المؤسسات المالية والمستثمرين.

* وزير الزراعة في الإحتفال بحصاد الكينوا: المحاصيل غير التقليدية.. مستقبل العالم.

* الزراعة: لا نية لرفع دعم الدولة عن مزارعي القمح.. الحكومة تشتري الأردب بين 500 إلى 575 جنيها.. ولا إجبار على التوريد.. المخزون الإستراتيجي من الأرز يكفي السوق المحلي 6 شهور.. توفير سلع رمضان بمنافذ الوزارة بأقل 30% عن السوق.

* موقع إلكتروني “رسمي” لحجز 3795 قطعة أرض و6217 وحدة سكنية للمصريين بالخارج.. مدبولي: أماكن متميزة والوحدات بمشروعات دار مصر ومدينتي والرحاب.

* نائب وزير الإسكان لـ”الجمهورية”: إعادة 20 معاينة حرصًا على حقوق سكان ماسبيرو.. وفحص أي شكوى.

* شركة مصرية تنفذ 3 مشروعات كهرباء في اليمن وأوغندا بـ 5.31 مليون دولار.. صرف حافز 50% للعاملين بالسد العالي بما يعادل راتب 6 شهور.

* رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد المشروعات الخدمية ويطالب بسرعة إنجازها.

* يخدم 13 ألف وحدة سكنية جديدة.. مجمع مدارس بمشروع إسكان دهشور على 18 ألف متر مربع.

* محلات الفسيخ استعدت لشم النسيم.. 30% زيادة في الأسعار 120 جنيهًا للفسيخ و100 للملوحة.

* ياميش رمضان للأغنياء فقط؟.. 50 جنيهًا للزبيب و80 للتين و90 المشمشية.

* كوبر: تونس وأوغندا أهم من التصنيف.

* الأهلي يفاوض سامي المقاصة بعد إصابة حجازي.. البدري: كوليبالي كسب الثقة والدوري في الملعب.

* 70 ألف جنيه مكافآت فورية.. الأسيوطي عاد للممتاز قبل نهاية الموسم بـ 5 مواجهات.

* أوجستو وقع رسميًا للزمالك.. البرتغالي يرفض البرازيلي وشيكا يلم الشمل.