القاهرة - أخبار مصر

أوصى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خبراء الكاف بفتح تحقيق في العقد المثير للجدل الذي أبرمه عيسى حياتو مع شركة لاجاردير سبورت الفرنسية لبيع حقوق بث مباريات المسابقات الأفريقية لهم لمدة 12 عامًا.

وقال أحد أحمد أثناء تواجده في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة “تم توقيع العقد من قبل إدارة الكاف السابقة، وفي الوقت الراهن هناك إجراءات قضائية ضد هذا العقد. لقد اُنتخبت لرئاسة الكاف للتو، وخبراء الاتحاد ينظرون في تفاصيل العقد مع أشخاص مختصصون في التلفزيون والتسويق، من أجل دراسة حالة العقد”.

وأضاف “اتخذنا قرار فتح ملف تعاقد الكاف مع الشركة الفرنسية عقب استقالة الأمين العام للاتحاد الأفريقي (هشام العمراني)، وقد فعلنا ذلك من أجل حماية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أية مخالفات قد تمسه في المستقبل، ولهذا السبب ترك هشام العمراني الكاف”.

واسترسل «نحن نعيش الآن في بيئة جديدة تستهدف لتطبيق الشفافية والديمقراطية، وعلينا أن نتأكد من أن العهد الجديد للكاف يتصدى لكل ما يَمس الشفافية والديمقراطية، هذا هو السبب في أنني انتظر التحليلات الخاصة بعقد الشركة الفرنسية لاتخاذ قرار بالاجماع».

وأكد أحمد أحمد بأنه لن يوقع على أي عقد من دون استشارة جميع الدول الأعضاء في الكاف، قائلاً «أضمن لكم بأنني لن أوقع على أي عقد طويل يخص الكاف».